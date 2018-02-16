У ЦВК призначили перші вибори в 40 ОТГ на 29 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах на 29 квітня 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Комісія ... призначила на неділю, 29 квітня 2018 року, вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах (4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ). До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських — 4, селищних — 16, сільських — 113)”, — зазначили у прес-службі.
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У ЦВК поінформували, що початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 10 березня 2018 року.
Загалом, за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі осіб.