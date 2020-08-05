ЦИК приняла уже более 15 тыс. представлений по кандидатурам в состав избирательных комиссий

"ЦИК в соответствии с Избирательным кодексом Украины в процессе подготовки к местным выборам 25 октября 2020 года организовала прием с 27 июля по 5 августа 2020 года включительно представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий... За это время (до 4 августа включительно) всего принято к рассмотрению и дальнейшей обработке более 15 тыс. представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, районных в городе Киеве избирательных комиссий (ч. 4 ст. 203). Около 7500 из них уже введены в базу ИАС "Выборы" (по состоянию на 13:00 5 августа). Только за 4 августа в Комиссию поступило около 6500 представлений", - говорится в сообщении.

Как указано, сегодня, 5 августа, прием документов будет осуществляться до 24:00.

Кроме того, Комиссия Секретариата ЦИК увеличила количество специалистов, принимающих документы, с 15 до 30 человек в связи с увеличением количества посетителей с документами

"К сожалению, далеко не все документы, которые подают, оформлены надлежащим образом и предоставляются в полном объеме. Именно это обстоятельство в разы увеличивает время на их принятие. С некоторыми посетителями приходится работать до двух часов, что не может не влиять на скорость этого процесса", - отметили в ЦИК.

Всего ЦИК до 10 августа 2020 года должна сформировать 532 территориальных избирательных комиссий: 22 областных, 119 районных, 381 городских, 10 районных в городе Киеве, добавили в комиссии.

Напомним, ранее в ЦИК назвали особенности осенних местных выборов.