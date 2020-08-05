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ЦВК прийняла вже понад 15 тис. подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій

ЦВК прийняла вже понад 15 тис. подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій

Київ • УНН

 • 10204 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Центральна виборча комісія з 27 липня по 4 серпня прийняла понад 15 тис. подань щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, а також районних в місті Києві виборчих комісій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"ЦВК відповідно до Виборчого кодексу України у процесі підготовки до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року організувала приймання з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій… За цей час (до 4 серпня включно) всього прийнято до розгляду та подальшого опрацювання понад 15 тис. подань щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, районних в місті Києві виборчих комісій (ч. 4 ст. 203). Близько 7500 із них вже введено в базу ІАС "Вибори" (станом на 13:00 5 серпня). Лише за 4 серпня до Комісії надійшло близько 6500 подань", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, сьогодні, 5 серпня, прийом документів буде здійснюватись до 24:00.

Крім того, Комісія Секретаріату ЦВК збільшила кількість фахівців, які приймають документи, з 15 до 30 осіб у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів із документами

"На жаль, далеко не всі документи, що подають, оформлені належним чином і надаються у повному обсязі. Саме ця обставина у рази збільшує час на їх прийняття. З деякими відвідувачами доводиться працювати до двох годин, що не може не впливати на швидкість цього процесу", - зауважили у ЦВК.

Всього ЦВК до 10 серпня 2020 року повинна сформувати 532 територіальних виборчих комісій: 22 обласних, 119 районних, 381 міських, 10 районних у місті Києві, додали у комісії.

Нагадаємо, раніше у ЦВК назвали особливості осінніх місцевих виборів.

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