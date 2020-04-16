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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40537 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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ЦИК попросили определить проблемы, которые могут возникнуть при подготовке к местным выборам

ЦИК попросили определить проблемы, которые могут возникнуть при подготовке к местным выборам

Киев  •  УНН

 • 20678 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой выделить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при подготовке к местным выборам в октябре этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Комитет выражает обеспокоенность состоянием подготовки к местным выборам 25 октября 2020 года и во исполнение требований Закона Украины „О комитетах Верховной Рады Украины“ предложил Центральной избирательной комиссии определить перечень проблемных вопросов, которые могут потенциально возникнуть при назначении, подготовке и проведению указанных местных выборов и предоставить их комитету к 24 апреля 2020 года для изучения”, — говорится в сообщении.

Также комитет попросил ЦИК до 24 апреля 2020 года предоставить для ознакомления проект календарного плана основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных местных выборов.

Отмечается, что обеспокоенность по подготовке к местным выборам возникла из-за объявленной пандемии коронавируса в мире и карантинных мер, которые сейчас проходят в Украине. Ведь согласно законодательству, местные выборы назначаются не позднее чем за семьдесят дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня первых местных выборов.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, сейчас в Украине не планируют переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что страна выйдет из карантина и сможет вернуться к нормальной жизни раньше.

Ранее Разумков сообщал, что бюджет местных выборов остается на уровне 1 млрд грн, а предварительно был определен на уровне 2,2 млрд грн. После карантина начнется подготовка к их проведению.

Украинские Национальные Новости

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