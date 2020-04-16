ЦВК попросили визначити проблеми, які можуть виникнути при підготовці до місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням окреслити проблемні питання, які можуть виникнути при підготовці до місцевих виборів у жовтні цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
“Комітет висловлює стурбованість станом підготовки до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виконання вимог ЗУ „Про комітети Верховної Ради України“ запропонував Центральній виборчій комісії окреслити перелік проблемних питань, які можуть потенційно виникнути щодо призначення, підготовки та проведення зазначених місцевих виборів і надати їх Комітету до 24 квітня 2020 року для вивчення”, — йдеться у повідомленні.
Також комітет попросив ЦВК до 24 квітня 2020 року надати для ознайомлення проект календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених місцевих виборів.
Зазначається, що стурбованість щодо підготовки до місцевих виборів виникла через оголошену пандемію коронавірусу у світі та карантинні заходи, які зараз проходять в Україні. Адже відповідно до законодавства, місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів.
Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, наразі в Україні не планують переносити місцеві вибори, що мають відбутись 25 жовтня. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що країна вийде з карантину та зможе повернутись до нормального життя раніше.
Раніше Разумков повідомляв, що бюджет місцевих виборів залишається на рівні 1 млрд грн, а попередньо був визначений на рівні 2,2 млрд грн. Після карантину розпочнеться підготовка до їх проведення.