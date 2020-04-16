ЦВК попросили визначити проблеми, які можуть виникнути при підготовці до місцевих виборів

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням окреслити проблемні питання, які можуть виникнути при підготовці до місцевих виборів у жовтні цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.