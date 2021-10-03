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ЦИК Грузии представила предварительные результаты выборов мэров

ЦИК Грузии представила предварительные результаты выборов мэров

Киев  •  УНН

 • 27012 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Вторые туры выборов мэров пройдут как минимум в 20 городах Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает УНН.

Детали

Согласно этим результатам, вторые туры будут назначены в пяти крупнейших городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми, Зугдиди и Кутаиси.

Весь список из 20 городов, где скорее всего, состоятся вторые туры: Тбилиси, Карели, Хашури, Кутаиси, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хобби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Батуми, Хелвачаури, Рустави, Телави.

“Грузинская мечта” получит большинство мандатов в тбилисском городском совете (сакребуло), состоящем из 50 членов.

С 769 избирательных участков столицы подсчитано 621. Согласно данным, опубликованным ЦИК, установленный для Тбилиси 2,5%-й избирательный барьер преодолели шесть избирательных субъектов.

По предварительным данным, ожидается, что мандаты в Тбилисском сакребуло будут распределены следующим образом: “Грузинская мечта” — 19 пропорциональных и 9 мажоритарных мандатов. Второй тур мажоритарных выборов, вероятно, пройдет только в Сабуртало, где кандидат, выдвинутый правящей партией, набрал всего 38,16% голосов.

  • “Национальное движение” — 13 мандатов;
  • “Гахар — За Грузию” — 4 мандата;
  • “Лела” — 2 мандата;
  • “Зураб Гирчи Джапаридзе” — 1 мандат;
  • “Партия Анны Долидзе” — 1 мандат.

Добавим

2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Явка составила 51,92%.

Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло). Для победы в первом туре кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Всего в выборах участвовали 43 партии.

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