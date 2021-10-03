ЦВК Грузії представила попередні результати виборів мерів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Другі тури виборів мерів пройдуть як мінімум в 20 містах Грузії, свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії (ЦВК), інформує УНН.
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Згідно з цими результатами, другі тури будуть призначені в п’яти найбільших містах країни: Тбілісі, Руставі, Батумі, Зугдіді та Кутаїсі.
Весь список з 20 міст, де швидше за все, відбудуться другі тури: Тбілісі, Карелі, Хашурі, Кутаїсі, Багдаті, Чиатура, Цхалтубо, Цагері, Зугдіді, Цаленджіха, Чхороцку, Хобі, Сенакі, Мартвілі, Поті, Озургеті, Батумі, Хелвачаурі, Руставі, Телаві.
“Грузинська мрія” отримає більшість мандатів у тбіліській міській раді (сакребуло), що складається з 50 членів.
З 769 виборчих дільниць столиці підраховано 621. Згідно з даними, опублікованими ЦВК, встановлений для Тбілісі 2,5%-й виборчий бар’єр подолали шість виборчих суб’єктів.
За попередніми даними, очікується, що мандати в Тбіліському сакребуло будуть розподілені наступним чином: “Грузинська мрія” — 19 пропорційних та 9 мажоритарних мандатів. Другий тур мажоритарних виборів, імовірно, пройде тільки в Сабуртало, де кандидат, висунутий правлячою партією, набрав лише 38,16% голосів.
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- “Національний рух” — 13 мандатів;
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- “Гахар — За Грузію” — 4 мандати;
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- “Лело” — 2 мандати;
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- “Зураб Гірчі Джапарідзе” — 1 мандат;
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- “Партія Анни Долідзе” — 1 мандат.
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Додамо
2 жовтня в Грузії відбулися муніципальні вибори. Явка склала 51,92%.
Громадяни вибирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло). Для перемоги в першому турі кандидатові в мери необхідно набрати більше 50% голосів виборців. Всього у виборах брали участь 43 партії.