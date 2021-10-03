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ЦВК Грузії представила попередні результати виборів мерів

ЦВК Грузії представила попередні результати виборів мерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Другі тури виборів мерів пройдуть як мінімум в 20 містах Грузії, свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії (ЦВК), інформує УНН.

Деталі

Згідно з цими результатами, другі тури будуть призначені в п’яти найбільших містах країни: Тбілісі, Руставі, Батумі, Зугдіді та Кутаїсі.

Весь список з 20 міст, де швидше за все, відбудуться другі тури: Тбілісі, Карелі, Хашурі, Кутаїсі, Багдаті, Чиатура, Цхалтубо, Цагері, Зугдіді, Цаленджіха, Чхороцку, Хобі, Сенакі, Мартвілі, Поті, Озургеті, Батумі, Хелвачаурі, Руставі, Телаві.

“Грузинська мрія” отримає більшість мандатів у тбіліській міській раді (сакребуло), що складається з 50 членів.

З 769 виборчих дільниць столиці підраховано 621. Згідно з даними, опублікованими ЦВК, встановлений для Тбілісі 2,5%-й виборчий бар’єр подолали шість виборчих суб’єктів.

За попередніми даними, очікується, що мандати в Тбіліському сакребуло будуть розподілені наступним чином: “Грузинська мрія” — 19 пропорційних та 9 мажоритарних мандатів. Другий тур мажоритарних виборів, імовірно, пройде тільки в Сабуртало, де кандидат, висунутий правлячою партією, набрав лише 38,16% голосів.

  • “Національний рух” — 13 мандатів;
  • “Гахар — За Грузію” — 4 мандати;
  • “Лело” — 2 мандати;
  • “Зураб Гірчі Джапарідзе” — 1 мандат;
  • “Партія Анни Долідзе” — 1 мандат.

Додамо

2 жовтня в Грузії відбулися муніципальні вибори. Явка склала 51,92%.

Громадяни вибирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло). Для перемоги в першому турі кандидатові в мери необхідно набрати більше 50% голосів виборців. Всього у виборах брали участь 43 партії.

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