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Актуальное
ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Фастовской ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Фастовской ТИК

Киев  •  УНН

 • 15380 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Фастовской городской ТИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, в ЦИК поступили жалобы Киевской областной организации политической партии "НАШ КРАЙ", в которых оспаривается бездеятельность Киевской областной территориальной избирательной комиссии в связи с неустановлением ней в определенный Кодексом способ результатов выборов депутатов Киевского областного совета, а также - Фастовской городской территориальной избирательной комиссии, в связи с ненадлежащим исполнением ею решения суда об установлении итогов голосования из указанных выборов.

"Изучив жалобы и приложенные к ним материалы, Комиссия частично удовлетворила одну из них, признав противоправной бездеятельность Фастовского городского ТИК о невыполнении решения Киевского окружного административного суда.

Также ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Фастовской городской ТИК требований законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав указанной комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 21 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав, добавили в ЦИК.

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Комиссия обязала Фастовскую городскую ТИК после формирования ее нового состава установить в соответствии с Избирательным кодексом Украины итоги голосования по выборам депутатов Киевского областного совета в пределах территориального избирательного округа № 9 с учетом решения суда, вступившего в законную силу, о чем составить соответствующий протокол. А Киевскую областную ТИК - составить новый протокол о результатах выборов депутатов Киевского областного совета с учетом указанного протокола Фастовской городской ТИК, отметили в пресс-службе.

Кроме того, ЦИК обратила внимание Фастовской городского ТИК на неукоснительное соблюдение требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также установленную Уголовным кодексом Украины ответственность за невыполнение судебного решения.

Также Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.

Как сообщал УНН, ЦИК требует безотлагательно назначить повторные выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северске.

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