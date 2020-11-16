ЦВК зобов’язала Харківську ТВК встановити результати виборів з урахуванням судових рішень

“ЦВК зобов’язала Харківську міську ТВК забезпечити встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради з урахуванням судових рішень. ЦВК залишила без розгляду по суті скарги Харківської регіональної організації політичної партії „Опозиційна Платформа — За Життя“, в яких оскаржувалась, зокрема, на думку субʼєкта звернення, бездіяльність цієї комісії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що Харківська міська ТВК під час встановлення результатів вказаних виборів не взяла до уваги наявність судових спорів щодо оскарження правильності підрахунку голосів на окремих дільницях міста Харкова, встановлення підсумків голосування в окремих територіальних виборчих округах та відповідних дій Шевченківської і Слобідської районних в місті Харкові виборчих комісій.

“Рішення Комісією прийняте у звʼязку з тим, що скаргу подано до неналежного субʼєкта її розгляду, оскільки субʼєкт звернення фактично оскаржував дії комісії зі встановлення результатів виборів, а до ЦВК може бути оскаржено лише бездіяльність ТВК. Разом з тим на адресу Комісії надійшла постанова Другого апеляційного адміністративного суду, якою скасовано протокол Харківської міської ТВК про результати виборів депутатів Харківської міської ради та зобов’язано комісію продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради з урахуванням виконання рішень судів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у судовому рішенні вказано, що Харківська міська ТВК 5 листопада 2020 року склала протокол про результати виборів депутатів Харківської міської ради без з’ясування того, чи виконали районні територіальні виборчі комісії в місті Харкові рішень судів, тобто нею не були виконані всі дії зі встановлення достовірних підсумків голосування.

“Відтак ЦВК зобов’язала вказану комісію забезпечити встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради відповідно до вимог Виборчого кодексу України з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили. Також увагу Харківської міської ТВК звернуто на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Процес встановлення результатів голосування на місцевих виборах вийшов на фінішну пряму 12 листопада.