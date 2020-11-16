ЦИК обязала Харьковскую ТИК установить результаты выборов с учетом судебных решений

“ЦИК обязала Харьковскую городскую ТИК обеспечить установление результатов выборов депутатов Харьковского городского совета с учетом судебных решений. ЦИК оставила без рассмотрения по существу жалобы Харьковской региональной организации политической партии „Оппозиционная Платформа — За Жизнь“, в которых обжаловалось, в частности, по мнению субъекта обращения, бездействие этой комиссии по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета”, — говорится в сообщении.

Указано, что Харьковский городской ТИК при установлении результатов указанных выборов не принял во внимание наличие судебных споров по обжалованию правильности подсчета голосов на отдельных участках города Харькова, установления итогов голосования в отдельных территориальных избирательных округах и соответствующих действий Шевченковской и Слободской районных в городе Харькове избирательных комиссий.

“Решение принято Комиссией в связи с тем, что жалоба подана к ненадлежащему субъекту ее рассмотрения, поскольку субъект обращения фактически оспаривал действия комиссии по установлению результатов выборов, а в ЦИК может быть обжалована только бездеятельность ТИК. Вместе с тем в адрес Комиссии поступило постановление Второго апелляционного административного суда, которым отменен протокол Харьковской городской ТИК о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета и обязание комиссии продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета с учетом выполнения решений судов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в судебном решении указано, что Харьковская городской ТИК 5 ноября 2020 года составила протокол о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета без выяснения того, выполнили районные территориальные избирательные комиссии в городе Харькове решений судов, то есть нею были выполнены все действия по установлению достоверных итогов голосования.

“Следовательно ЦИК обязала указанную комиссию обеспечить установление результатов выборов депутатов Харьковского городского совета в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины с учетом судебных решений, вступивших в законную силу. Также внимание Харьковской городской ТИК обращено на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялось 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Процесс установления результатов голосования на местных выборах вышел на финишную прямую 12 ноября.