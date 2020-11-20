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Актуальне
ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Фастівської ТВК

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Фастівської ТВК

Київ • УНН

 • 15385 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Фастівської міської ТВК, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Як повідомили у пресслужбі, до ЦВК надійшли скарги Київської обласної організації політичної партії "НАШ КРАЙ", в яких оскаржується бездіяльність Київської обласної територіальної виборчої комісії у зв’язку з невстановленням нею у визначений Кодексом спосіб результатів виборів депутатів Київської обласної ради, а також – Фастівської міської територіальної виборчої комісії, у зв’язку з неналежним виконанням нею рішення суду щодо встановлення підсумків голосування із вказаних виборів.

"Вивчивши скарги та додані до них матеріали, Комісія частково задовольнила одну із них, визнавши протиправною бездіяльність Фастівської міської ТВК щодо невиконання рішення Київського окружного адміністративного суду.

Також ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Фастівською міською ТВК вимог законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу", - йдеться у повідомленні.

При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу вказаної комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 16 години 21 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу, додали у ЦВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК зобов’язала Харківську ТВК встановити результати виборів з урахуванням судових рішень

Комісія зобов’язала Фастівську міську ТВК після сформування її нового складу встановити відповідно до Виборчого кодексу України підсумки голосування з виборів депутатів Київської обласної ради у межах територіального виборчого округу № 9 з урахуванням рішення суду, яке набрало законної сили, про що скласти відповідний протокол. А Київську обласну ТВК – скласти новий протокол про результати виборів депутатів Київської обласної ради з урахуванням зазначеного протоколу Фастівської міською ТВК, відзначили у пресслужбі.

Окрім того, ЦВК звернула увагу Фастівської міської ТВК на неухильне дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також встановлену Кримінальним кодексом України відповідальність за невиконання судового рішення.

Також Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові ЦВК обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Як повідомляв УНН, ЦВК вимагає невідкладно призначити повторні вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську.

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