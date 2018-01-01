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Цуренко пробилась во второй раунд турнира в Брисбене

Киев • УНН

 • 10303 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно стартовала на турнире WTA Premier с призовым фондом в 1 млн долларов "Brisbane International", который проходит на кортах в Брисбене (Австралия), передает УНН.

Цуренко пробилась во второй раунд турнира в Брисбене

В матче первого раунда киевлянка за 1 час и 6 минут обыграла восьмую ракетку турнира Эшли Барти из Австралии - 6:3, 6:2.

Отмечено, что Барти за всю баталию не смогла заработать ни одного брейкпойнта на подаче украинском.

Таким образом, Цуренко взяла убедительный реванш за поражение от Барти в Акапулько в 2014 году.

Примечательно, что для Цуренко это была 12-я победа над теннисисткой из топ-20 в карьере. Барти занимает семнадцатое позицию в мировой классификации и является первой ракеткой Австралии.

Добавим также, за выход в четвертьфинал Цуренко поспорит с представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Напомним, Свитолина с победы начала теннисный сезон 2018.

Украинские Национальные Новости

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