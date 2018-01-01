Цуренко пробилася до другого раунду турніру в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко впевнено стартувала на турнірі WTA Premier з призовим фондом в 1 мільйон доларів "Brisbane International", який відбувається на кортах в Брісбені (Австралія), передає УНН.
В матчі першого раунду киянка за 1 годину 6 хвилин обіграла восьму ракетку турніру Ешлі Барті з Австралії – 6:3, 6:2.
Зазначено, що Барті за всю баталію не змогла заробити жодного брейкпойнта на подачі українки.
Таким чином, Цуренко взяла переконливий реванш за поразку від Барті в Акапулько в 2014 році.
Примітно, що для Цуренко це була 12-та перемога над тенісисткою з топ-20 в кар'єрі. Барті займає 17-у позицію в світовій класифікації і є першою ракеткою Австралії.
Додамо також, за вихід до чвертьфіналу Цуренко посперечається з представницею Естонії Кайей Канепі.
Нагадаємо, Світоліна з перемоги розпочала тенісний сезон 2018.