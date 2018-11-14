Сахарный диабет в Украине: эпидемия без лекарств и диагнозов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сахарный диабет уже давно отнесли в тройку таких, которые зачастую приводят к инвалидизации населения и смерти. По данным ВОЗ, болезнь увеличивает смертность в 2-3 раза и существенно сокращает продолжительность жизни. При этом количество больных ежегодно увеличивается во всех странах на 5-7%, а каждые 12-15 лет удваивается. Такие показатели заставляют врачей говорить о неинфекционной эпидемии диабета. Современные медицинские препараты позволяют избежать многих осложнений болезни и обеспечить людям с таким диагнозом полноценную жизнь. Однако болезнь требует существенного пересмотра привычек, строгого соблюдения здорового образа жизни и постоянного приема препаратов. И если больные сахарным диабетом в развитых странах могут рассчитывать на обеспечение ценными аппаратами контроля и качественными лекарствами, то в Украине люди с сахарным диабетом не всегда могут бесплатно получить даже жизненно необходимый инсулин. Кроме того, даже опытные "диабетики" в стране часто не знают элементарных вещей, касающихся болезни, поэтому не могут избежать серьезных осложнений, которые она вызывает, пишет УНН.

Миллионы выявленных больных

По данным Минздрава, в Украине насчитывается около 1300000 больных сахарным диабетом, из них около 200 000 больных нуждаются в ежедневном приеме инсулина. Только в прошлом году такой диагноз впервые в жизни услышали почти 104 тысяч украинцев. Количество случаев растет из года в год, однако, признаются в Центре общественного здоровья, на сегодняшний день почти у половины больных сахарный диабет не диагностирован. Особенно это касается людей, страдающих диабетом 2 типа - именно такой вид болезни считают приобретенным. Как отмечают в Общественном центре здоровья (ОЦЗ), он может годами быть диагностированным и развиваться с осложнениями, поскольку люди просто не обращаются к врачу. Диабет 1 типа чаще всего диагностируют в детском или подростковом возрасте. Такие случаи диагностируют почти у 100% больных, поскольку они имеют яркую специфическую клиническую картину. Впрочем, по словам главного научного сотрудника Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины Владимира Панькова, результаты эпидемиологического исследования в г. Днепре показали, что 8,3% населения в возрасте от 20 до 65 лет живут с сахарным диабетом, однако большинство из них не подозревает о наличии у себя такой проблемы. Врач убежден, что официальные данные о 1300000 больных сахарным диабетом отличаются от реальной картины по крайней мере втрое.

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Проблемы с инсулином

Диагноз "диабет" 4 года назад полностью перевернул жизнь 30-летней Натальи. Почувствовав легкое недомогание - появились отеки, слабость - она ​​заподозрила в себя проблемы с почками и решила сдать обычный анализ крови. Однако не успела доехать до работы, как ей позвонили из лаборатории и сказали сразу же возвращаться в больницу ... При этом, вспоминает Наталья, никто из врачей не пытался быть толерантным и как-то смягчить ей восприятия и понимания такого серьезного диагноза.

"Мне сказали: ты очень сильно больна, немедленно возвращайся, иначе у тебя будет кома. Примерно так это прозвучало в тот момент", - вспоминает Наталья.

Запугивание врачей усилило и первое знакомство с информацией о болезни. По ее словам, в нашей стране диабет и прием инсулина до сих пор тесно связывают со страшными осложнениями, потерей зрения, ампутации конечностей и преждевременной смертью. На самом деле наука шагнула далеко вперед - современные препараты абсолютно безопасны, поэтому при условии своевременного приема необходимой дозы и соблюдение диеты такие страшные патологии у больных диабетом не возникают. Для того, чтобы понять это, Наталье пришлось изрядно походить по всем возможным врачам. Именно во время этих походов она получила и первый ценный совет - любой ценой добиться назначения импортного инсулина, который не вызывает побочных эффектов, в отличие от отечественного. Впрочем, по ее словам, очень часто наши врачи назначают именно отечественные препараты - импортный можно получить при условии, если на украинский возникает аллергическая реакция. В случае Натали удалось "договориться", однако во время прохождения медицинских процедур она видела сверстников, которые всего за год приема украинского инсулина имели уже и существенное ухудшение зрения, и проблемы с внутренними органами.

Однако даже такой инсулин часто бывает недоступным для многих больных.

"Мы получаем много сообщений из областей, что средства и медицинская субвенция закончились, поэтому больные не получают инсулин в аптечных учреждениях. ... нужно миллиард 350 миллионов, чтобы полностью обеспечить инсулином всех пациентов. В прошлом году выделили всего 710 млн грн. Поэтому средства закончились", - сообщила президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко.

Сейчас деньги перераспределили, и пациенты уже обеспечены препаратом, однако несколько месяцев, как признавались сами больные, они вынуждены ули покупать его за свой счет и часто ... экономили препарат - например, вводили меньшую дозу, что очень негативно влияет на здоровье. По словам Людмилы Петренко, проблемы с финансированием инсулина в стране возникают в течение 26 лет. Владимир Панькив добавляет, что больные СД 2-го типа нуждаются в постоянном приеме противодиабетических препаратов в виде таблеток. Однако рекомендованные международными протоколами лекарства вообще отсутствуют в списке реимбурсации, в то же время некоторые препараты в рамках этой программы "не совсем соответствуют современному уровню оказания медицинской помощи в мире".

Недоступное лечение

Натали как киевлянке повезло получать препарат бесплатно. Однако это далеко не все, в чем нуждаются больные сахарным диабетом. По ее словам, болезнь требует постоянного контроля уровня сахара. Для этого диабетику надо иметь глюкометр и минимум 50 штук тест-полосок в месяц, которые стоят от 280 грн и выше, а также расходные материалы. В целом - около тысячи гривен на 30 дней. Такие препараты выдают бесплатно в Украине только детям до 18 лет, большинству взрослых больных приходится просто экономить и не так часто замерять уровень сахара в крови. Впрочем, в развитых странах, по ее словам, уже давно используют сенсорные заменители уровня сахара - дексометры. Они удобно крепятся на тело, замеряют уровень сахара множество раз в день и отправляют данные на телефон - чтобы больной видел свою динамику. В критических случаях аппарат отправит сигнал тревоги, чтобы предупредить об опасности. На Западе больные получают такой аппарат по страховке и даже не догадываются о его рыночной стоимости - в Украине он стоит примерно 550 долларов и, конечно, что большинство украинский с СД могут о нем только мечтать.

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Кроме того, по словам Натальи, ежегодно люди с диабетом должны проходить плановую диагностику и лечение в стационаре. В государственной клинике, которую выбрала себе девушка, такая госпитализация стоит ей 1500 грн - официальный платеж в кассу. Еще 1800 гривен в этом году она потратила на препараты, которых не было в больнице. По ее словам, из года в год ситуация с обеспечением больниц в Украине меняется - были случаи, когда ей приходилось покупать даже шприцы и системы для капельниц, на этот раз она смогла получить 1 из 4 назначенных препаратов бесплатно. Однако ее случай относительно легкий - она ​​не имеет осложнений болезни, хорошо себя чувствует, поэтому, в основном, ей назначают только витамины и поддерживающие лекарства. От пациентов, которые вместе с ним проходили курс лечения, Наталья слышала суммы и в 5, и в 8000 гривен. Врач Панькив также признается, что несмотря на наличие в Украине опытных врачей и современных протоколов, лечения больных СД часто зависит от платежеспособности самих пациентов и их близких.

Недоступность информации о болезни

На втором месте впрочем остается и осведомленность больных с основными рисками диабета. Большинство украинцев имеют очень условное представление о болезни, поэтому и не реагируют на первые ее проявления, не обращаются вовремя к врачам, чем осложняют течение болезни. Когда диагноз поставлен, далеко не все понимают, как дальше жить с этой болезнью. По словам Натальи, многие из больных "просто сидят и ждут смерти". Сама же она информацию о болезни, а скорее о жизни с ней, собирала по крупицам - перечитала множество литературы, искала советы на иностранных сайтах, консультировалась с лучшими врачами страны ... Но даже сейчас, на 5-м году лечения, узнает о многих важных нюансов.

"Совсем недавно выяснила, что, оказывается, людям с сахарным диабетом нельзя употреблять много молока - потому что оно повышает уровень сахара. А я так люблю кофе с молоком ... пришлось ограничить", - признается девушка.

По ее словам, много информации о болезни она узнала в Школе диабета, в которую попала, как только узнала о своем диагнозе, однако уже несколько лет о ней не слышно. Последняя запись на сайте организации в Киеве датированный 2016 годом.

Необходимость больше информировать население о болезни отмечает и Владимир Панькив. По его словам, вообще можно предотвратить в определенной доле случаев развития сахарного диабета.

"Прежде всего нужна мотивация населения по ведению здорового образа жизни; включить в образовательные программы учебных заведений информирование о мерах профилактики развития сахарного диабета, проводить его на государственном и региональном уровнях, а также через средства массовой информации пропагандировать здоровый образ жизни; должна быть социальная реклама", - отмечает врач.

По его словам, людям из группы риска - с ожирением и избыточной массой тела, диабетом в семье, повышенным артериальным давлением и т.д. - следует ежегодно измерять сахар в крови, контролировать артериальное давление и уровень холестерина, проходить пешком минимум 4-5 км 5 раз в неделю, потреблять пищу с тарелок небольшого диаметра, не прибавлять одну чайную ложечку сахара к чаю или кофе, избегать стрессов.

По словам Натальи, жизнь с сахарным диабетом может быть вполне полноценной. Только для этого соблюдение здорового образа жизни должно стать необходимостью, а не только стремлением. Наталья подчеркивает, что жареная, жирная пища, сладости, алкоголь вредны для всех людей. Так же, как и всем необходимо заниматься спортом и соблюдать правильный режим дня. Для нее такие требования - крайне необходимы.