Угорщина подумає над поставкою на Закарпаття інсуліну

"Москаль та Мадяр обговорили питання надання Угорщиною гуманітарної допомоги Закарпаттю медичними препаратами, а саме: комбінованої вакцини від кору, а також інсуліну, в яких відчувається гострий дефіцит через відсутність фінансування. Можливість закупівлі інсуліну для Закарпаття Угорщина вивчить найближчим часом, а доставка області вакцини від кору можлива ще до кінця цього місяця", - йдеться в повідомленні.

Посадовці обговорили також інфраструктурні питання. Як зазначив угорський міністр, для будівництва Берегівської окружної автодороги Угорщина заклала для України 50 мільйонів євро пільгового кредиту, однак "через неузгодженості з Укравтодором цей важливий проект ніяк не вдається реалізувати".

Угорщина також розробила проект нового мосту через річку Тиса на КПП "Чоп – Загонь", побудувати який можливо лише спільно з Україною. Глава Закарпатської ОДА зауважив, що найкращим виходом із цієї ситуації була би передача проектів під адміністрування Закарпатської ОДА.

"Уряд може делегувати повноваження в реалізації міжнародних проектів обласним адміністраціям, і ми вже звернулися до нього з таким проханням... Якщо ж уряд не віддасть проект (щодо окружної дороги - ред.) під адміністрування Закарпатській ОДА, будемо лобіювати його просування за "старою схемою" на рівні Мінінфраструктури", – наголосив Москаль.

Аналогічна ситуація, як зазначається, з новим КПП на українсько-угорському кордоні "Велика Паладь – Нодьгодош". Вказано, що його можна відкрити до кінця 2018 року, однак немає відповідної постанови Кабінету міністрів України. Ще один спільний проект – ремонт автодороги "Нижні Ворота – Верецький перевал", де встановлений пам’ятний знак угорцям. Угорщина, як повідомляється, готова підключитися до ремонту. Є кілька варіантів співфінансування проекту, і голова ОДА надав їх для вивчення заступнику міністра МЗС Угорщини.

Як повідомляв УНН, Угорщина подвоїть допомогу на потреби закарпатським угорцям у тих сферах їхнього життя, що забезпечують збереження і повнокровний розвиток нацменшини.