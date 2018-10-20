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Венгрия подумает над поставкой на Закарпатье инсулина

Венгрия подумает над поставкой на Закарпатье инсулина

Киев  •  УНН

 • 18898 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Венгрия изучит возможность поставки в Закарпатскую область дополнительных вакцин от кори и инсулина. Эту гуманитарную помощь, а также совместные инфраструктурные проекты, обсудили в Берегово председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяр, передает УНН со ссылкой на официальный сайт главы Закарпатской ОГА.

"Москаль и Мадьяр обсудили вопрос предоставления Венгрией гуманитарной помощи Закарпатью медицинскими препаратами, а именно: комбинированной вакцины от кори, а также инсулина, в которых ощущается острый дефицит из-за отсутствия финансирования. Возможность закупки инсулина для Закарпатья Венгрия изучит в ближайшее время, а доставка области вакцины от кори возможна еще до конца этого месяца", - говорится в сообщении.

Чиновники обсудили также инфраструктурные вопросы. Как отметил венгерский министр, для строительства Береговской окружной автодороги Венгрия заложила для Украины 50 млн евро льготного кредита, однако "из-за несогласованности с Укравтодором этот важный проект никак не удается реализовать".

Венгрия также разработала проект нового моста через реку Тиса на КПП "Чоп - Захонь", построить который возможно только совместно с Украиной. Глава Закарпатской ОГА отметил, что лучшим выходом из этой ситуации была бы передача проектов под администрирование Закарпатской ОГА.

"Правительство может делегировать полномочия в реализации международных проектов областным администрациям, и мы уже обратились к нему с такой просьбой... Если же правительство не отдаст проект (по окружной дороге - ред.) под администрирование Закарпатской ОГА, будем лоббировать его продвижение по "старой схеме" на уровне Мининфраструктуры", - отметил Москаль.

Аналогичная ситуация, как отмечается, и с новым КПП на украинско-венгерской границе "Большая Паладь - Нодьгодош". Указано, что его можно открыть до конца 2018 года, однако нет соответствующего постановления Кабинета министров Украины. Еще один совместный проект - ремонт автодороги "Нижние Ворота - Верецкий перевал", где установлен памятный знак венграм. Венгрия, как сообщается, готова подключиться к ремонту. Есть несколько вариантов софинансирования проекта, и председатель ОГА дал их для изучения замминистру МИД Венгрии.

Как сообщал УНН, Венгрия удвоит помощь на нужды закарпатским венграм в тех сферах их жизни, которые обеспечивают сохранение и полнокровное развитие нацменьшинства.

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