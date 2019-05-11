Цукерберг и Макрон обсудили новые правила регулирования интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Глава Facebook Марк Цукерберг встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил новые правила регулирования интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Цукерберга в Facebook.
Стороны обсудили новые правила и нормы для интернета. В частности, говорили о сбалансированное представление информации, безопасность, конфиденциальность данных, а также предотвращению вмешательства в выборы.
"Наши системы теперь активно выявляют 65% ненавистнических высказываний, которые мы снимаем еще до того, как о них сообщили - по сравнению с 24% год назад", - отметил глава Facebook.
Цукерберг также сообщил, что французское правительство дало рекомендации относительно того, какой контент можно считать вредным.
"Это наше первое официальное сотрудничество по вопросам регулирования с правительством, и мы надеемся, что этот процесс сработает для других стран", - написал Цукерберг.
Напомним, контроль Марка Цукерберга над основными сетями обеспечивает ему колоссальное влияние, и это вызывает тревогу. Такое мнение высказал в четверг на страницах газеты The New York Times один из создателей Facebook Крис Хьюз, который занимает сейчас должность старшего советника в Институте Рузвельта.