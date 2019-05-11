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Цукерберг и Макрон обсудили новые правила регулирования интернета

Цукерберг и Макрон обсудили новые правила регулирования интернета

Киев  •  УНН

 • 6888 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Глава Facebook Марк Цукерберг встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил новые правила регулирования интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Цукерберга в Facebook.

Стороны обсудили новые правила и нормы для интернета. В частности, говорили о сбалансированное представление информации, безопасность, конфиденциальность данных, а также предотвращению вмешательства в выборы.

"Наши системы теперь активно выявляют 65% ненавистнических высказываний, которые мы снимаем еще до того, как о них сообщили - по сравнению с 24% год назад", - отметил глава Facebook.

Цукерберг также сообщил, что французское правительство дало рекомендации относительно того, какой контент можно считать вредным.

"Это наше первое официальное сотрудничество по вопросам регулирования с правительством, и мы надеемся, что этот процесс сработает для других стран", - написал Цукерберг.

Напомним, контроль Марка Цукерберга над основными сетями обеспечивает ему колоссальное влияние, и это вызывает тревогу. Такое мнение высказал в четверг на страницах газеты The New York Times один из создателей Facebook Крис Хьюз, который занимает сейчас должность старшего советника в Институте Рузвельта.

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