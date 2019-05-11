Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання інтернету

Сторони обговорили нові правила і норми для інтернету. Зокрема, говорили про збалансоване подання інформації, безпеку, конфіденційність даних, а також запобігання втручання у вибори.

"Наші системи тепер активно виявляють 65% ненависницьких висловлювань, які ми знімаємо ще до того, як про них повідомили - в порівнянні з 24% рік тому", - зазначив глава Facebook.

Цукерберг також повідомив, що французький уряд дало рекомендації щодо того, який контент можна вважати шкідливим.

"Це наше перше офіційне співробітництво з питань регулювання з урядом, і ми сподіваємося, що цей процес спрацює для інших країн", - написав Цукерберг.

Нагадаємо, контроль Марка Цукерберга над основними соцмережами забезпечує йому колосальний вплив, і це викликає тривогу. Таку думку висловив у четвер на сторінках газети The New York Times один з творців Facebook Кріс Хьюз, який займає нині посаду старшого радника в Інституті Рузвельта.