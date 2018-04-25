ЦРУ готовит своих агентов на секретных настольных играх

Сайт Techdirt выпустил настольную карточную игру, похожую на ту, что использует ЦРУ для тренировки сотрудников. Игра называется CIA: Collect it all (“ЦРУ: Собери все”) и представляет собой адаптированную версию Collection: Deсk, придуманной для ЦРУ. Купить игру можно на краудфандинговом портале Kickstarter. 10 долларов стоит pdf-версия, за 29 долларов можно приобрести распечатанный и упакованный вариант. Собрав 30 тысяч долларов, Techdirt рассчитывает сделать полноценный заводской выпуск.

О том, что агенты ЦРУ на тренингах играют в настольные игры, стало известно весной 2017 года, когда три обучающие игры были представлены на фестивале South by Southwest, ежегодно проходящем в техасском Остине. Тогда журналистам позволили сфотографировать игровое поле и карточки, а также поиграть самим, но не разрешили скопировать правила, ссылаясь на то, что это закрытая информация. У двух из трех “шпионских” игр есть гражданские прототипы: у Collection: Deck это Magic: The Gathering, у Collection — Pandemic.

Блогеры обратились к правительству США с требованием рассекретить сведения об играх, ссылаясь на Закон о свободе информации, принятый в 1967 году. Согласно ему, американские органы власти обязаны по требованию граждан обнародовать свою внутреннюю информацию, если только она не представляет угрозу национальной безопасности, не касается деятельности правоохранительных органов и еще семи исключений. Почему обучающие игры не попали в число исключений, неизвестно. Часть сведений, однако, осталась засекреченной, и Techdirt разработал собственные карты взамен скрытых ЦРУ.

“Изначально эти игры не были заточены на то, чтобы вызвать у игроков радость победы или, наоборот, горечь поражения”, — считает разработчик настольных игр Джейсон Мэттью, который тестировал версию ЦРУ. В коммерческом варианте обучающая часть сильно уменьшена, и Collect it all стала более азартной.

Задача игроков — найти максимально успешную стратегию выхода из кризисов различных типов: экономических, военных, экологических. В колоде более 150 карт, каждая из которых помогает решить ту или иную проблему. В игре, однако, есть и карты, с помощью которых игроки могут усугублять ситуации, которые пытаются разрешить противники. ЦРУ таким образом моделировало реагирование на “черных лебедей” — внезапные и непредсказуемые проблемы, требующие нестандартных решений.

Известно еще о двух играх, используемых ЦРУ, — Collection и Kingpin: The Hunt for El Chapo (“Босс преступного мира: охота на Эль Чапо”). Первая из них также посвящена разрешению кризисов, но коллективному. Каждый из игроков берет на себя роль эксперта в политическом, экономическом или военном анализе, а успех зависит от общих усилий. Значительную часть игрового процесса занимает коллективное обсуждение, которое мешает динамике и делает игру малопривлекательной с коммерческой точки зрения.

Что касается Kingpin: The Hunt for El Chapo, то тут играющие также делятся на две команды: одна охотится на мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, другая играет за преступников. В игре обязательно должен участвовать модератор. Одна партия может длиться больше часа, и эксперты сомневаются в том, что многие захотят быть так долго в роли “судьи”.

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