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ЦРУ готовит своих агентов на секретных настольных играх

Киев • УНН

 • 33522 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Центральное разведывательное управление США проводит подготовку завербованных сотрудников при помощи игр с элементами кризисного управления и различных видов стратегий. Об этом сообщает meduza.io, передает УНН.

ЦРУ готовит своих агентов на секретных настольных играх

Сайт Techdirt выпустил настольную карточную игру, похожую на ту, что использует ЦРУ для тренировки сотрудников. Игра называется CIA: Collect it all (“ЦРУ: Собери все”) и представляет собой адаптированную версию Collection: Deсk, придуманной для ЦРУ. Купить игру можно на краудфандинговом портале Kickstarter. 10 долларов стоит pdf-версия, за 29 долларов можно приобрести распечатанный и упакованный вариант. Собрав 30 тысяч долларов, Techdirt рассчитывает сделать полноценный заводской выпуск.

О том, что агенты ЦРУ на тренингах играют в настольные игры, стало известно весной 2017 года, когда три обучающие игры были представлены на фестивале South by Southwest, ежегодно проходящем в техасском Остине. Тогда журналистам позволили сфотографировать игровое поле и карточки, а также поиграть самим, но не разрешили скопировать правила, ссылаясь на то, что это закрытая информация. У двух из трех “шпионских” игр есть гражданские прототипы: у Collection: Deck это Magic: The Gathering, у Collection — Pandemic.

Блогеры обратились к правительству США с требованием рассекретить сведения об играх, ссылаясь на Закон о свободе информации, принятый в 1967 году. Согласно ему, американские органы власти обязаны по требованию граждан обнародовать свою внутреннюю информацию, если только она не представляет угрозу национальной безопасности, не касается деятельности правоохранительных органов и еще семи исключений. Почему обучающие игры не попали в число исключений, неизвестно. Часть сведений, однако, осталась засекреченной, и Techdirt разработал собственные карты взамен скрытых ЦРУ.

“Изначально эти игры не были заточены на то, чтобы вызвать у игроков радость победы или, наоборот, горечь поражения”, — считает разработчик настольных игр Джейсон Мэттью, который тестировал версию ЦРУ. В коммерческом варианте обучающая часть сильно уменьшена, и Collect it all стала более азартной.

Задача игроков — найти максимально успешную стратегию выхода из кризисов различных типов: экономических, военных, экологических. В колоде более 150 карт, каждая из которых помогает решить ту или иную проблему. В игре, однако, есть и карты, с помощью которых игроки могут усугублять ситуации, которые пытаются разрешить противники. ЦРУ таким образом моделировало реагирование на “черных лебедей” — внезапные и непредсказуемые проблемы, требующие нестандартных решений.

Известно еще о двух играх, используемых ЦРУ, — Collection и Kingpin: The Hunt for El Chapo (“Босс преступного мира: охота на Эль Чапо”). Первая из них также посвящена разрешению кризисов, но коллективному. Каждый из игроков берет на себя роль эксперта в политическом, экономическом или военном анализе, а успех зависит от общих усилий. Значительную часть игрового процесса занимает коллективное обсуждение, которое мешает динамике и делает игру малопривлекательной с коммерческой точки зрения.

Что касается Kingpin: The Hunt for El Chapo, то тут играющие также делятся на две команды: одна охотится на мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, другая играет за преступников. В игре обязательно должен участвовать модератор. Одна партия может длиться больше часа, и эксперты сомневаются в том, что многие захотят быть так долго в роли “судьи”.

Ранее главы спецслужб США порекомендовали американцам не пользоваться китайскими смартфонами.

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