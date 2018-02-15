Главы спецслужб США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Главы ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США не рекомендовали американцам пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают информационной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
Согласно её данным, с таким предупреждением руководители указанных ведомств выступили на слушаниях, состоявшихся в Спецкомитета по разведке Сената Конгресса США. Во время заседания сенатор-республиканец Том Коттон предложил главе ФБР Кристоферу Рэю, руководителю ЦРУ Майклу Помпео и директору национальной разведки США Дэниелу Коутс поднять руки, если они рекомендуют соотечественникам пользоваться продукцией указанных компаний из КНР. По сведениям телеканала, никто из них на это просьба не отреагировал.
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Рэй объяснил мнению спецслужб, заявив, что допускать к телекоммуникационной инфраструктуры США компании, которые являются “подотчетны иностранным правительствам”, рискованно. “Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации, — приводит его слова телеканал. — Это также создает возможности для скрытого шпионажа”.
Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. По данным агентства Bloomberg, такое решение компания приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Как считают американские чиновники, на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. До этого с той же причине использования продукции китайского производителя отказалась американская компания AT&T.
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В январе конгрессмены-республиканцы Майкл Конеуей и Лиз Чейни предложили законопроект, согласно которому рекомендовано запретить правительству США заключать контракты с Huawei и ZTE, а также пользоваться продукцией их производства.
Как ранее сообщал УНН, Великобритания положила ответственность за масштабную кибератаке с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию. Как информировало в четверг агентство Press Association (PA), об этом заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад, который курирует в британском ведомстве вопросы кибербезопасности.