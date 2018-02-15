Глави спецслужб США не рекомендують американцям користуватися китайськими смартфонами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Глави ФБР, ЦРУ і Агентства національної безпеки (АНБ) США не рекомендували американцям користуватися смартфонами виробництва китайських компаній Huawei (“Хуавей”) і ZTE, стверджуючи, що вони загрожують інформаційній безпеці. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNN.
За її даними, з таким попередженням керівники зазначених відомств виступили на слуханнях, що відбулися в Спецкомітеті з розвідки Сенату Конгресу США. Під час засідання сенатор-республіканець Том Коттон запропонував главі ФБР Крістоферу Рею, керівнику ЦРУ Майклу Помпео і директору національної розвідки США Деніелу Коутсу підняти руки, якщо вони рекомендують співвітчизникам користуватися продукцією зазначених компаній з КНР. За відомостями телеканалу, ніхто з них на дане прохання не відреагував.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп висунув кандидатуру на посаду глави АНБ
Рей пояснив думку спецслужб, заявивши, що допускати до телекомунікаційної інфраструктури США компанії, які є “підзвітні іноземним урядам”, ризиковано. “Це створює передумови для зловмисного зміни або крадіжки інформації, — наводить його слова телеканал. — Це також створює можливості для прихованого шпигунства”.
Раніше американський телекомунікаційний гігант Verizon Communications відмовився від продажу смартфонів виробництва Huawei. За даними агентства Bloomberg, таке рішення компанія прийняла під тиском уряду США, яке підозрює Huawei у співпраці зі спецслужбами Китаю. Як вважають американські чиновники, на смартфонах цієї компанії можуть встановлюватися програми, за допомогою яких за користувачами здійснюється стеження. До цього з тієї ж причини від використання продукції китайського виробника відмовилася американська компанія AT&T.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп продовжив дію програми електронного стеження за іноземцями
У січні конгресмени-республіканці Майкл Конеуей і Ліз Чейні запропонували законопроект, відповідно до якого рекомендовано заборонити уряду США укладати контракти з Huawei і ZTE, а також користуватися продукцією їх виробництва.
Як раніше повідомляв УНН, Велика Британія поклала відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу Petya в Україні в червні 2017 року на Російську Федерацію. Як інформувало в четвер агентство Press Association (PA), про це заявив заступник глави МЗС Сполученого Королівства Тарік Ахмад, який курирує в британському відомстві питання кібербезпеки.