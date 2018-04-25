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ЦРУ готує своїх агентів на секретних настільних іграх

Київ • УНН

 • 33522 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Центральне розвідувальне управління США проводить підготовку завербованих співробітників за допомогою ігор з елементами кризового управління і різних видів стратегій. Про це повідомляє meduza.io, передає УНН.

ЦРУ готує своїх агентів на секретних настільних іграх

Сайт Techdirt випустив настільну карткову гру, схожу на ту, що використовує ЦРУ для тренування співробітників. Гра називається CIA: Collect it all (“ЦРУ: Збери всі”), і являє собою адаптовану версію Collection: Deсk, розробленої для ЦРУ.

Придбати гру можна на краудфандинговому порталі Kickstarter. 10 доларів коштує pdf-версія, за 29 доларів можна придбати роздрукований і упакований варіант. Зібравши 30 тисяч доларів, Techdirt розраховує зробити повноцінний заводський випуск.

Інформація про тренування агентів ЦРУ за допомогою настільних ігор, з’явилась навесні 2017 року, коли три навчальні ігри були представлені на фестивалі South by Southwest, який щорічно проходить в техаському Остіні. Тоді журналістам дозволили сфотографувати ігрове поле і картки, а також пограти самим, але не дозволили скопіювати правила, посилаючись на те, що це закрита інформація. У двох з трьох “шпигунських” ігор є цивільні прототипи: у Collection: Deck це Magic: The Gathering, у Collection — Pandemic.

Блогери звернулися до уряду США з вимогою розсекретити відомості про ігри, посилаючись на Закон про свободу інформації, ухвалений у 1967 році. Згідно з ним, американські органи влади зобов’язані на вимогу громадян оприлюднити свою внутрішню інформацію, якщо тільки вона не становить загрозу національній безпеці, не стосується діяльності правоохоронних органів, а також ще окремо зазначених семи винятків. Чому навчальні ігри не потрапили до числа винятків, невідомо. Частина відомостей, однак, залишилася засекреченою, і Techdirt розробив власні карти замість прихованих ЦРУ.

“Спочатку ці гри не були заточені на те, щоб викликати у гравців радість перемоги або, навпаки, гіркоту поразки”, — вважає розробник настільних ігор Джейсон Меттью, який тестував версію ЦРУ. У комерційному варіанті навчальна частина сильно зменшена, і Collect it all стала більш азартною.

Завдання гравців — знайти максимально успішну стратегію виходу з криз різних типів: економічних, військових, екологічних. У колоді понад 150 карт, кожна з яких допомагає вирішити ту чи іншу проблему. У грі, проте, є і карти, за допомогою яких гравці можуть посилювати ситуації, які намагаються вирішити противники. У ЦРУ таким чином моделювали реагування на “чорних лебедів” — раптові і непередбачені проблеми, що вимагають нестандартних рішень.

Відомо ще про дві гри, які використовуються ЦРУ, — Collection і Kingpin: The Hunt for El Chapo (“Бос злочинного світу: полювання на Ель Чапо”). Перша з них також присвячена вирішенню криз, але колективному. Кожен з гравців бере на себе роль експерта в політичному, економічному або військовому аналізі, а успіх залежить від спільних зусиль. Значну частину ігрового процесу займає колективне обговорення, яке заважає динаміці і робить гру малопривабливою з комерційної точки зору.

Що стосується Kingpin: The Hunt for El Chapo, то тут гравці також діляться на дві команди: одна полює на мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана Лоері, інша грає за злочинців. У грі обов’язково повинен брати участь модератор. Одна партія може тривати більше години, і експерти сумніваються в тому, що багато хто захоче бути так довго у ролі “судді”.

Раніше голови спецслужб США порекомендували американцям не користуватися китайськими смартфонами.

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