ЦПД собрал основные темы, которые российская пропаганда продвигала на прошлой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Среди основных тем, что продвигала роспропаганда на прошлой неделе: “неэффективное” западное вооружение и санкции против рф, которые вскоре отменят. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Детали
Российские пропагандистские СМИ освещали следующие темы:
▪️ Западное вооружение не поможет Украине. Мероприятие прекратит его снабжение;
▪️ рф слишком плотно интегрирована в мировую экономику, чтобы долго удерживать против нее санкции;
▪️ Украина шантажирует весь мир продовольственным кризисом.
Роспропаганда утверждает, что ВСУ якобы терпит тяжелые потери в живой силе и технике, сдаются в плен, отступают. Следовательно, западные партнеры, следя за ходом боевых действий, понимают, что Украина не имеет шансов в войне с рф и не видит смысла в дальнейшем вооружении Украины. Поэтому якобы сокращают поставки тяжелого вооружения Украине под разными вымышленными предлогами.
Еще одна тема, которой уделили внимание российские СМИ – экономическое давление не достигает цели, рф якобы успешно противостоит санкциям, диверсифицирует пути поставки энергоносителей.
Третья центральная тема роспропаганды на прошлой неделе – россия якобы не препятствует вывозу зерна, напротив предлагает пути для его безопасного вывоза. Украина по указанию Запада якобы саботирует вывоз зерна.
Напомним
В россии называют “постановкой” обстрелы жилых домов, которые пропаганда рф не может оправдать.