У росії сьогоднішні обстріли Києва назвали "постановкою"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У росії називають “постановкою” обстріли житлових будинків, які пропаганда рф не може виправдати. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.
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“Сьогоднішній обстріл житлового будинку в Києві російські “журналісти” висвітлюють як “спеціально підлаштований київським режимом для створення правильної для Заходу картинки, щоб вимагати більше зброї”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
ЦПД зазначає, що військові кореспонденти і пропагандисти рф працюють разом за налагодженою схемою: пропагандисти пишуть про майбутні обстріли конкретної позиції військовими України; зс рф обстрілює цю позицію в період до одного тижня; воєнкори і журналісти окупантів пишуть статті і створюють відеоматеріали з посиланнями на свої публікації, де вони говорили про майбутній обстріл від ЗСУ.
Водночас все, що не підлягає логічному поясненню рашистів, є “постановкою”.
У ЦПД також додали, що ворог добре підготовлений і зомбує своїх людей же багато років, і закликали не дозволяти окупантам посіяти зерно сумніву у свідомості.
Нагадаємо
Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про влучення російських ракет у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.
Внаслідок ранкового удару по Києву одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.