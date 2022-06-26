Вже шестеро: зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву

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«На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією столичних лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки - в стані середньої тяжкості.

В ДСНС зазначили, що локальні осередки загорянь ліквідовано. Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. До робіт залучено 113 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Нагадаємо

Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про влучення російських ракет у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Щонайменше двоє людей постраждали, загинув чоловік.

З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва, куди вранці влучила ворожа ракета, дістали жінку. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що постраждала має російський паспорт.