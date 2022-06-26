Уже шесть: увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате утреннего удара по Киеву один человек погиб, еще 6 получили ранения. Пока еще продолжаются спасательно-поисковые работы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«К настоящему времени обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно», – говорится в сообщении.

Детали 

По информации столичных врачей, девочку прооперировали. Ее состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Мама девочки – в состоянии средней тяжести.

В ГСЧС отметили, что локальные очаги возгораний ликвидированы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. К работам привлечены 113 спасателей и 22 единицы техники.

Напомним 

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере, два человека пострадали, погиб мужчина.

Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда утром попала вражеская ракета, достали женщину. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что у пострадавшей есть российский паспорт.

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