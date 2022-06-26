Уже шесть: увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате утреннего удара по Киеву один человек погиб, еще 6 получили ранения. Пока еще продолжаются спасательно-поисковые работы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«К настоящему времени обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно», – говорится в сообщении.
Детали
По информации столичных врачей, девочку прооперировали. Ее состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Мама девочки – в состоянии средней тяжести.
В ГСЧС отметили, что локальные очаги возгораний ликвидированы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. К работам привлечены 113 спасателей и 22 единицы техники.
Напомним
Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере, два человека пострадали, погиб мужчина.
Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда утром попала вражеская ракета, достали женщину. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что у пострадавшей есть российский паспорт.