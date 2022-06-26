В россии сегодняшние обстрелы Киева назвали "постановкой"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В россии называют “постановкой” обстрелы жилых домов, которые пропаганда рф не может оправдать. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
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“Сегодняшний обстрел жилого дома в Киеве российские “журналисты” освещают как “специально подстроенный киевским режимом для создания правильной для Запада картинки, чтобы требовать больше оружия”, — говорится в сообщении.
Детали
ЦПД отмечает, что военные корреспонденты и пропагандисты рф работают вместе по отлаженной схеме: пропагандисты пишут о предстоящих обстрелах конкретной позиции военными Украины; зс рф обстреливает эту позицию в период до одной недели; военкоры и журналисты оккупантов пишут статьи и создают видеоматериалы с ссылками на свои публикации, где они говорили о предстоящем обстреле от ВСУ.
В то же время все, что не подлежит логическому объяснению рашистов, является “постановкой”.
В ЦПД также добавили, что враг хорошо подготовлен и зомбирует своих людей же много лет, и призвали не разрешать оккупантам посеять зерно сомнения в сознания.
Напомним
Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.
В результате утреннего удара по Киеву один человек погиб, еще 6 получили ранения.