ЦПД зібрав основні теми, які російська пропаганда просувала минулого тижня

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Російські пропагандистські ЗМІ висвітлювали такі теми:

▪️ Західне озброєння не допоможе Україні. Захід припинить його постачання;

▪️ рф надто щільно інтегрована у світову економіку, щоб довго утримувати проти неї санкції;

▪️ Україна шантажує весь світ продовольчою кризою.

Роспропаганда стверджує, що ЗСУ нібито зазнає важких втрат у живій силі та техніці, здаються в полон, відступають. Відтак західні партнери, стежачи за перебігом бойових дій, розуміють, що Україна не має шансів у війні з рф і не бачить сенсу у подальшому озброєнні України. Тому начебто скорочують постачання важкого озброєння Україні під різними вигаданими приводами.

Ще одна тема, якій приділили увагу російські ЗМІ - економічний тиск не досягає мети, рф нібито успішно протистоїть санкціям, диверсифікує шляхи постачання енергоносіїв.

Третя центральна тема роспропаганди минулого тижня - росія нібито не перешкоджає вивезенню зерна, навпаки пропонує шляхи для його безпечного вивезення. Натомість Україна за вказівкою Заходу начебто саботує вивезення зерна.

Нагадаємо

У росії називають “постановкою” обстріли житлових будинків, які пропаганда рф не може виправдати.