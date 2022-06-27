ЦПД зібрав основні теми, які російська пропаганда просувала минулого тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Серед основних тем, що просувала роспропаганда минулого тижня: “неефективне” західне озброєння та санкції проти рф, які нібито невдовзі скасують. Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
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Російські пропагандистські ЗМІ висвітлювали такі теми:
▪️ Західне озброєння не допоможе Україні. Захід припинить його постачання;
▪️ рф надто щільно інтегрована у світову економіку, щоб довго утримувати проти неї санкції;
▪️ Україна шантажує весь світ продовольчою кризою.
Роспропаганда стверджує, що ЗСУ нібито зазнає важких втрат у живій силі та техніці, здаються в полон, відступають. Відтак західні партнери, стежачи за перебігом бойових дій, розуміють, що Україна не має шансів у війні з рф і не бачить сенсу у подальшому озброєнні України. Тому начебто скорочують постачання важкого озброєння Україні під різними вигаданими приводами.
Ще одна тема, якій приділили увагу російські ЗМІ - економічний тиск не досягає мети, рф нібито успішно протистоїть санкціям, диверсифікує шляхи постачання енергоносіїв.
Третя центральна тема роспропаганди минулого тижня - росія нібито не перешкоджає вивезенню зерна, навпаки пропонує шляхи для його безпечного вивезення. Натомість Україна за вказівкою Заходу начебто саботує вивезення зерна.
Нагадаємо
У росії називають “постановкою” обстріли житлових будинків, які пропаганда рф не може виправдати.