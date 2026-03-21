ЦПД: россияне не планировали завершать войну и готовились к весенне-летнему наступлению уже давно

Война на Ближнем Востоке никак не повлияла на планы России продолжать свою войну против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

По его словам, сейчас в СМИ появляется много материалов о том, что ситуация в Иране повлияла на планы россиян относительно наступательных попыток.

Так вот, россияне не планировали завершать войну и готовились к весенне-летнему периоду и собственным попыткам наступления уже давно. Они намеренно манипулировали и тянули время, чтобы это осуществить - отметил Коваленко.

Он подтвердил, что ситуация на рынке нефти и удобрений может временно помогать россиянам получать дополнительный доход, который они будут тратить на войну.

"Впрочем, данная ситуация все равно является временной и это понимают аналитики, вопрос лишь в сроках, и времени, которое попытается выиграть Иран и Россия, которая ему помогает в затягивании войны", - резюмировал руководитель ЦПД.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми, поскольку РФ делала то же самое в Черном море.

