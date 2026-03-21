ЦПД: росіяни не планували завершувати війну і готувалися до весняно-літнього наступу вже давно
Андрій Коваленко заявив, що рф давно готувала весняно-літній наступ незалежно від ситуації в Ірані. Доходи від нафти лише тимчасово допомагають фінансувати російську війну.
Війна на Близькому Сході ніяк не вплинула на плани росії продовжувати свою війну проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
За його словами, нині у ЗМІ з'являється багато матеріалів про те, що ситуація в Ірані вплинула на плани росіян щодо наступальних спроб.
Так ось, росіяни не планували завершувати війну і готувалися до весняно-літнього періоду та власних спроб наступу вже давно. Вони навмисно маніпулювали і тягнули час, аби це здійснити
Він підтвердив, що ситуація на ринку нафти і добрив може тимчасово допомагати росіянам отримувати додатковий дохід, який вони будуть витрачати на війну.
"Втім, дана ситуація все одно є тимчасовою і це розуміють аналітики, питання лише в термінах, і часі, який спробує виграти Іран і росія, яка йому допомагає в затягуванні війни", - резюмував керівник ЦПД.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими, оскільки рф робила те саме в Чорному морі.
