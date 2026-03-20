Сибіга порівняв дії Ірану в Ормузькій протоці з російською блокадою Чорного моря і натякнув, що Київ має унікальний досвід

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими, оскільки рф робила те саме в Чорному морі, передає УНН.

Для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими. У 2022 році росія робила те саме у Чорному морі: заблокувала морську торгівлю, намагаючись задушити економіку України та досягти своїх політичних і військових цілей

Глава МЗС нагадав, що Україна тоді знайшла рішення.

Ми відновили свободу судноплавства в Чорному морі власними силами, не піддаючись на ультиматуми держави-терориста. Це ще одна сфера, у якій Україна володіє унікальним досвідом, знаннями та технологічною перевагою, яких не має жодна інша країна

Дипломат наголосив, що Україна підтримує всі міжнародні зусилля щодо відновлення свободи судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Як країна, що постраждала від подібного терору, ми вимагаємо дотримання основоположних принципів Конвенції ООН з морського права. Крім того, у безпосередніх інтересах України — якнайшвидша стабілізація глобальних ринків. Наша позиція чітка: терору необхідно протиставити рішучі дії"