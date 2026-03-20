"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78301 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50096 перегляди
Сибіга порівняв дії Ірану в Ормузькій протоці з російською блокадою Чорного моря і натякнув, що Київ має унікальний досвід

Київ • УНН

 • 6954 перегляди

Глава МЗС заявив про подібність методів Ірану та рф щодо блокування судноплавства. Україна підтримує міжнародні зусилля для стабілізації ринків.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими, оскільки рф робила те саме в Чорному морі, передає УНН.

Для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими. У 2022 році росія робила те саме у Чорному морі: заблокувала морську торгівлю, намагаючись задушити економіку України та досягти своїх політичних і військових цілей 

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що Україна тоді знайшла рішення.

Ми відновили свободу судноплавства в Чорному морі власними силами, не піддаючись на ультиматуми держави-терориста. Це ще одна сфера, у якій Україна володіє унікальним досвідом, знаннями та технологічною перевагою, яких не має жодна інша країна 

- наголосив Сибіга.

Дипломат наголосив, що Україна підтримує всі міжнародні зусилля щодо відновлення свободи судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Як країна, що постраждала від подібного терору, ми вимагаємо дотримання основоположних принципів Конвенції ООН з морського права. Крім того, у безпосередніх інтересах України — якнайшвидша стабілізація глобальних ринків. Наша позиція чітка: терору необхідно протиставити рішучі дії" 

- резюмував Сибіга.

