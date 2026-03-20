Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
MIM-104 Patriot

Сибига сравнил действия Ирана в Ормузском проливе с российской блокадой Черного моря и намекнул, что Киев имеет уникальный опыт

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Глава МИД заявил о сходстве методов Ирана и рф по блокированию судоходства. Украина поддерживает международные усилия для стабилизации рынков.

Сибига сравнил действия Ирана в Ормузском проливе с российской блокадой Черного моря и намекнул, что Киев имеет уникальный опыт

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми, поскольку рф делала то же самое в Черном море, передает УНН.

Для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми. В 2022 году Россия делала то же самое в Черном море: заблокировала морскую торговлю, пытаясь задушить экономику Украины и достичь своих политических и военных целей 

- сообщил Сибига.

Глава МИД напомнил, что Украина тогда нашла решение.

Мы восстановили свободу судоходства в Черном море собственными силами, не поддаваясь на ультиматумы государства-террориста. Это еще одна сфера, в которой Украина обладает уникальным опытом, знаниями и технологическим преимуществом, которых нет ни у одной другой страны 

- подчеркнул Сибига.

Дипломат подчеркнул, что Украина поддерживает все международные усилия по восстановлению свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

Как страна, пострадавшая от подобного террора, мы требуем соблюдения основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, в непосредственных интересах Украины — скорейшая стабилизация глобальных рынков. Наша позиция четкая: террору необходимо противопоставить решительные действия" 

- резюмировал Сибига.

