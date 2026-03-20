Сибига сравнил действия Ирана в Ормузском проливе с российской блокадой Черного моря и намекнул, что Киев имеет уникальный опыт

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми, поскольку рф делала то же самое в Черном море, передает УНН.

Для Украины попытки Ирана заблокировать свободу судоходства в Ормузском проливе кажутся болезненно знакомыми. В 2022 году Россия делала то же самое в Черном море: заблокировала морскую торговлю, пытаясь задушить экономику Украины и достичь своих политических и военных целей

Глава МИД напомнил, что Украина тогда нашла решение.

Мы восстановили свободу судоходства в Черном море собственными силами, не поддаваясь на ультиматумы государства-террориста. Это еще одна сфера, в которой Украина обладает уникальным опытом, знаниями и технологическим преимуществом, которых нет ни у одной другой страны

Дипломат подчеркнул, что Украина поддерживает все международные усилия по восстановлению свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

Как страна, пострадавшая от подобного террора, мы требуем соблюдения основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, в непосредственных интересах Украины — скорейшая стабилизация глобальных рынков. Наша позиция четкая: террору необходимо противопоставить решительные действия"