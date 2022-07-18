ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
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- Глава МИД рф с.лавров заявил, что "учитывая все обстоятельства, натовские наводчики РСЗО уже руководят украинскими военными "на земле", [из-за этого] Европе нужно осознать, какими последствиями это чревато". Это – дезинформация!
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- СМИ рф продолжают ведение деструктивной информационной кампании по энергетическому коллапсу в Европе, в частности сообщая, что "Финляндия зимой может столкнуться с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до 2 часов в сутки, что связано с отказом от энергоносителей россии". Это – дезинформация!
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- Глава МИД рф с.лавров заявил: "требования Шольца к москве по заключению с Киевом соглашения о гарантиях [безопасности] являются бесполезными попытками, поскольку такой документ уже был – это Минские соглашения, которые убили именно Берлин с Парижем, выгораживая Киев". Это – манипуляция!
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