ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог, передає УНН.
Деталі
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
-
- Глава МЗС рф с.лавров заявив, що "зважаючи на всі обставини, натовські навідники РСЗВ вже керують українськими військовими "на землі", [через це] Європі треба усвідомити, якими наслідками це загрожує". Це - дезінформація!
-
-
- ЗМІ рф продовжують ведення деструктивної інформаційної кампанії щодо енергетичного колапсу в Європі, зокрема повідомляючи, що "Фінляндія взимку може зіткнутися з відключенням побутових споживачів від електропостачання до 2 годин на добу, що пов’язано із відмовою від енергоносіїв з росії". Це - дезінформація!
-
-
- Глава МЗС рф с.лавров заявив: "вимоги Шольца до москви щодо укладення з Києвом угоди про гарантії [безпеки] є даремними намаганнями, оскільки такий документ уже був – це Мінські угоди, які вбили саме Берлін із Парижем, вигороджуючи Київ". Це - маніпуляція!
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти поширюють фейк про витік токсину на Південмаші у Дніпрі