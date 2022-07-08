ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· СМИ рф сообщили, что у них якобы появились "документы" СБУ, в которых говорится о возможной продаже В.Зеленским и его командой вертолетных двигателей для ВС рф, однако сотрудникам спецслужбы "объяснили, что не стоит толкать нос не в свои дела". Это – дезинформация!

· Глава российской Госдумы в.володин заявил: "Б.Джонсон стоит за обстрелами [русских] мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против россии до последнего украинца". Это – дезинформация!

· президент рф в.путин заявил, что россия "не отказывается от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать: чем дальше, тем сложнее будет договариваться... [поскольку] войну на Востоке Украины развязал коллективный Запад, а не россия". Это – дезинформация!

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