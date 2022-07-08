ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· ЗМІ рф повідомили, що у них нібито з'явилися "документи" СБУ, в яких йдеться про можливий продаж В.Зеленським і його командою вертолітних двигунів для ЗС рф, однак співробітникам спецслужби "пояснили, що не варто пхати носа не у свої справи". Це - дезінформація!

· Глава російської Держдуми в.володін заявив: "Б.Джонсон стоїть за обстрілами [російських] мирних міст - Бєлгорода, Курська. Британські піддані повинні це знати. Він один з ідеологів війни проти росії до останнього українця". Це - дезінформація!

· президент рф в.путін заявив, що росія "не відмовляється від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, мають знати: чим далі, тим складніше буде домовлятися... [оскільки] війну на Сході України розв'язав колективний Захід, а не росія". Це - дезінформація!

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