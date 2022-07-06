Російські пропагандисти розганяють фейк про "знищення" HIMARS: але системи і далі б'ють по рашистах

Цитата

"Увага фейк! російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи “HIMARS”. Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком", - вказали в угрупованні Об'єднаних сил.

Деталі

В угрупованні ОС підкреслили, що реактивні системи "HIMARS", надані американськими партнерами, "постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ".

"Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте в ЗСУ! Слава Україні!" - наголосили в угрупованні Об'єднаних сил.

Доповнення

23 червня перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.