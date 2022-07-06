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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські пропагандисти розганяють фейк про "знищення" HIMARS: але системи і далі б'ють по рашистах

Російські пропагандисти розганяють фейк про "знищення" HIMARS: але системи і далі б'ють по рашистах

Київ • УНН

 • 164808 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські пропагандисти розганяють неправдиву інформацію про нібито "знищення" HIMARS, але це фейк, а реактивні системи і далі завдають нищівних ударів рашистам, повідомило Угруповання Об'єднаних сил, пише УНН.

Цитата

"Увага фейк! російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи “HIMARS”. Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком", - вказали в угрупованні Об'єднаних сил.

Деталі

В угрупованні ОС підкреслили, що реактивні системи "HIMARS", надані американськими партнерами, "постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ".

"Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте в ЗСУ! Слава Україні!" - наголосили в угрупованні Об'єднаних сил.

Доповнення

23 червня перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

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