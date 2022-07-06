Российские пропагандисты разгоняют фейк об "уничтожении" HIMARS: но системы и дальше бьют по рашистам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские пропагандисты разгоняют ложную информацию о якобы "уничтожении" HIMARS, но это фейк, а реактивные системы и дальше наносят сокрушительные удары рашистам, сообщила Группировка Объединенных сил, пишет УНН.
Цитата
"Внимание фейк! российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы “HIMARS”. Отмечаем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком", - указали в группировке Объединенных сил.
Детали
В группировке ОС подчеркнули, что реактивные системы "HIMARS", предоставленные американскими партнерами, "постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск".
"Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ! Слава Украине!" - отметили в группировке Объединенных сил.
Дополнение
23 июня первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.