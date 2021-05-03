В этом году "Октоберфест" также не состоится

КИЕВ. 3 мая. УНН. Крупнейший в мире пивной фестиваль "Октоберфест", который проходит осенью в столице Баварии Мюнхене, в этом году, как и в прошлом, не состоится. О таком решении в понедельник, 3 мая, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер после встречи с бургомистром Мюнхена Дитером райтеров, пишет DW, передает УНН.