В этом году "Октоберфест" также не состоится
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Крупнейший в мире пивной фестиваль "Октоберфест", который проходит осенью в столице Баварии Мюнхене, в этом году, как и в прошлом, не состоится. О таком решении в понедельник, 3 мая, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер после встречи с бургомистром Мюнхена Дитером райтеров, пишет DW, передает УНН.
Что известно
По словам Зедер, как “самый глобальный праздник вообще” в этом году “Октоберфест” снова провести невозможно. Правительство земли также будет рекомендовать органам местной власти отменить меньшие народные праздники в отдельных населенных пунктах.
Несмотря на быстрые темпы вакцинации во многих странах, в условиях пандемии COVID-19 риск заражения на празднике, где часто в палатках пивоварен заняты все места, а во время передвижения в толпах возникает давка, все еще достаточно высок, обосновывает власти Баварии.
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“Для меня лично это — также нелегкое решение”, — отметил Дитер Райтер, цитирует информагентство AFP. По его словам, “очень жаль” как миллионов любителей праздника, так и людей, которые на нем работают и для которых такое решение может иметь “экзистенциальные последствия”. Впрочем, убеждает бургомистр Мюнхена, и дальше откладывать решение о проведении праздника не имеет смысла, поскольку уже сейчас должны начинаться конкретные подготовительные мероприятия.
Справка
“Октоберфест” — самый народный праздник в мире. Его ежегодно посещают более шести миллионов гостей со всего мира. В этом году “Октоберфест” должен был происходить с 18 сентября по 3 октября. В прошлом году из-за пандемии праздник отменили и провели вместо празднования в пивных заведениях города.
Отмена праздника больно ударит не только по пивоварнях, но и по отелям, розничных торговцах, таксистам и представителях других профессий, касающихся обслуживания праздника. По данным города, в 2019 году экономический эффект от “Октоберфест” составил около 1,23 миллиарда евро.
Напомним
Ранее сообщалось, что пивной фестиваль “Октоберфест”, который ежегодно проходит в немецком Мюнхене этого года планировалось перенести в ОАЭ.