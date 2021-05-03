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Цьогорічний "Октоберфест" також не відбудеться

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Найбільший у світі пивний фестиваль "Октоберфест", який проходить восени у столиці Баварії Мюнхені, цього року, як і минулого, не відбудеться. Про таке рішення у понеділок, 3 травня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер після зустрічі з бургомістром Мюнхена Дітером Райтером, пише DW, передає УНН.

Що відомо

За словами Зедера, як “найглобальніше свято взагалі” цього року “Октоберфест” знову провести неможливо. Уряд землі також рекомендуватиме органам місцевої влади скасувати менші народні свята в окремих населених пунктах.

Попри швидкі темпи вакцинації у багатьох країнах, в умовах пандемії COVID-19 ризик зараження на святі, де часто у наметах пивоварень зайняті всі місця, а під час пересування у натовпах виникає тиснява, все ще досить високий, обґрунтовує влада Баварії.

Цитата

“Для мене особисто це — також нелегке рішення”, — зазначив Дітер Райтер, цитує інформагенція AFP. За його словами, “дуже шкода” як мільйонів поціновувачів свята, так і людей, які на ньому працюють та для яких таке рішення може мати “екзистенціальні наслідки”. Утім, переконує бургомістр Мюнхена, й далі відкладати рішення щодо проведення свята не має сенсу, оскільки вже зараз повинні розпочинатися конкретні підготовчі заходи.

Довідково

“Октоберфест” — найбільше народне свято у світі. Його щороку відвідують понад шість мільйонів гостей з усього світу. Цього року “Октоберфест” мав відбуватися з 18 вересня до 3 жовтня. Минулого року через пандемію свято скасували і провели натомість святкування в пивних закладах міста.

Скасування свята болюче вдарить не лише по броварнях, а й по готелях, роздрібних торговцях, таксистах та представниках інших професій, дотичних до обслуговування свята. За даними міста, у 2019 році економічний ефект від “Октоберфесту” становив близько 1,23 мільярда євро.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що пивний фестиваль “Октоберфест”, який щорічно відбувається у німецькому Мюнхені цього року планувалось перенести в ОАЕ.

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