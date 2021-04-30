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“Октоберфест” цього року може відбутися в ОАЕ

“Октоберфест” цього року може відбутися в ОАЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Пивний фестиваль “Октоберфест”, який щорічно відбувається у німецькому Мюнхені цього року планують перенести в ОАЕ. Про це пише УНН з посиланням на Der Spiegel.

Деталі

Один із організаторів заявив, що через пандемію фестиваль може відбутися поруч із портом у Дубаї, оскільки влада ОАЕ узгодила проведення пивного свята в країні. “Октоберфест-2021” розпочнеться 7 жовтня о 12.00.На території буде розміщено 32 намети. Організатори зазначають, що у святі візьмуть участь багато баварських броварень.

Влада попереджає, що пиво продаватимуть виключно на території Октоберфесту, його не можна буде виносити за її межі, а гостей, які хильнули лишнього будуть розвозити автобусами у готелі.

Американські ЗМІ пишуть, що фестиваль мають намір відвідати актор і політик Арнольд Шварценеггер, актриса Памела Андерсон, а також колишній футболіст збірної Німеччини Лотар Маттеус.

Нагадаємо

Минулого року через пандемію найбільший в світі пивний фестиваль Німеччини “Октоберфест” скасували.

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