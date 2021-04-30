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"Октоберфест" в этом году может произойти в ОАЭ

"Октоберфест" в этом году может произойти в ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 20535 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Пивной фестиваль “Октоберфест”, который ежегодно проходит в немецком Мюнхене этом году планируют перенести в ОАЭ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

Один из организаторов заявил, что из-за пандемии фестиваль может произойти рядом с портом в Дубае, поскольку власти ОАЭ согласовала проведение пивного праздника в стране. “Октоберфест-2021” начнется 7 октября в 12.00.На территории будет размещено 32 палатки. Организаторы отмечают, что в празднике примут участие многие баварских пивоварен.

Власти предупреждают, что пиво продавать исключительно на территории Октоберфеста, его нельзя будет выносить за ее пределы, а гостей, которые выпили лишнего будут развозить автобусами в гостинице.

Американские СМИ пишут, что фестиваль намерены посетить актер и политик Арнольд Шварценеггер, актриса Памела Андерсон, а также бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус.

Напомним

В прошлом году из-за пандемии крупнейший в мире пивной фестиваль Германии “Октоберфест” отменили.

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