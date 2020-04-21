Баварський "Октоберфест" скасували через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Запланований на 19 вересня "Октоберфест" - найбільший в світі пивний фестиваль Німеччини, не відбудеться у цьому році, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Так, останні обмежувальні заходи у Німеччині тепер включають заборону на проведення великих публічних заходів до 31 серпня. Хоча "Октоберфест" повинен був розпочатися після цього часу, прем'єр-міністр Баварії заявив у вівторок, що фестиваль не відбудеться у цьому році.
"Виходячи з ситуації, що склалася, я не можу собі уявити, що такий масштабний захід було б можливо провести у цей час", - сказав Маркус Седер.
Він додав, що він і мер Мюнхена спільно прийняли остаточне рішення скасувати фестиваль.
Як повідомлялося в УНН, раніше на тлі глобальної пандемії коронавірусу, багато великих заходів були скасовані. Раніше стало відомо, що літня Олімпіада у Токіо була перенесена на 2021 рік.