Баварский "Октоберфест" отменили из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Запланированный на 19 сентября "Октоберфест" - крупнейший в мире пивной фестиваль Германии, не состоится в этом году, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, последние ограничительные меры в Германии теперь включают запрет на проведение крупных публичных мероприятий до 31 августа. Хотя "Октоберфест" должен был начаться после этого времени, премьер-министр Баварии заявил во вторник, что фестиваль не состоится в этом году.
"Исходя из сложившейся ситуации я не могу себе представить, что такое масштабное мероприятие было бы возможно провести в это время", - сказал Маркус Седер.
Он добавил, что он и мэр Мюнхена совместно приняли окончательное решение отменить фестиваль.
Как сообщалось в УНН, ранее на фоне глобальной пандемии коронавируса, много крупных мероприятий были отменены. Ранее стало известно, что летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год.