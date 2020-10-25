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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61524 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87266 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103735 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123051 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100121 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101129 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103635 просмотра

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Нынешние местные выборы одни из самых сложных в истории Украины - ЦИК

Нынешние местные выборы одни из самых сложных в истории Украины - ЦИК

Киев  •  УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Нынешние местные выборы одни из самых сложных в истории Украины. Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“В общем — это одни из самых сложных выборов в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов: это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов — первые выборы”, — рассказал Диденко.

Также по его словам, процесс выборов усложняет пандемия COVID-19.

Напомним, председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что в целом можно считать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированных во время проведения местных выборов.

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