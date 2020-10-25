Нынешние местные выборы одни из самых сложных в истории Украины - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Нынешние местные выборы одни из самых сложных в истории Украины. Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“В общем — это одни из самых сложных выборов в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов: это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов — первые выборы”, — рассказал Диденко.
Также по его словам, процесс выборов усложняет пандемия COVID-19.
Напомним, председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что в целом можно считать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя.
Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированных во время проведения местных выборов.