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Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно - ЦВК

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Загалом можна вважати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно. Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає кореспондент УНН.

“Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні почалося вчасно за винятком окремих виборчих дільниць, які відкривалися з запізненням, що в основному було викликано питаннями технічного характеру”, — розповів Діденко.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.

Українські Національні Новини

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