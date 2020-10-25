Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Загалом можна вважати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно. Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає кореспондент УНН.
“Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні почалося вчасно за винятком окремих виборчих дільниць, які відкривалися з запізненням, що в основному було викликано питаннями технічного характеру”, — розповів Діденко.
Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.