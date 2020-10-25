В общем голосования в Украине началось вовремя - ЦИК

“В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открывались с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера”, — рассказал Диденко.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированным во время проведения местных выборов.