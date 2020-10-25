В общем голосования в Украине началось вовремя - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В общем можно считать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя. Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко, передает корреспондент УНН.
“В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открывались с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера”, — рассказал Диденко.
Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированным во время проведения местных выборов.