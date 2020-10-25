Цьогорічні місцеві вибори одні з найскладніших в історії України - ЦВК

“Загалом — це одні з найскладніших виборів в історії України, тому що у нас зійшлися декілька факторів: це й виборче законодавство, й реформа адміністративно територіального устрою відбулася, що призвела до того, що більша частина виборів — перші вибори”, — розповів Діденко.

Також за його словами, процес виборів ускладнює пандемія COVID-19.

Нагадаємо, голова ЦВК Олег Діденко заявив, що загалом можна вважати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно.



Як повідомлялося, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.