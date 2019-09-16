На этой неделе Рада планирует рассмотреть 24 законопроекта во втором чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На этой сессионной неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть 24 законопроекта во втором чтении. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"На эту неделю у нас запланировано 39 вопросов, среди них - 24 законопроекта, требующие подготовки к рассмотрению во втором чтении, два законопроекта о ратификации международных договоров. Предлагается дополнительно включить к рассмотрению второй сессии еще 24 законопроекта", - отметил Разумков.
При этом он отметил, что на данный момент ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательные инициативы.
Напомним, ранее УНН сообщал, что народные депутаты решили работать в комитетах в следующий вторник, 17 сентября. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.