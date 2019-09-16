Цього тижня Рада планує розглянути 24 законопроекти у другому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Цього сесійного тижня Верховна Рада України планує розглянути 24 законопроекти у другому читанні. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"На цей тиждень у нас заплановано 39 питань, серед них – 24 законопроекти, що потребують підготовки до розгляду у другому читанні, два законопроекти щодо ратифікації міжнародних договорів. Пропонується додатково включити до розгляду другої сесії ще 24 законопроекти", - зазначив Разумков.
При цьому він наголосив, що на цей момент очікують розгляду в комітетах 444 законодавчі ініціативи.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що народні депутати вирішили працювати у комітетах у вівторок, 17 вересня.